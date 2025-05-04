Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri'nde koruma altında bulunan çocuklar, "İnsansız Su Altı Aracı" ve doğa dostu "Tarla Faresi" projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de yarıştı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KKTC'ye Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Burdur, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'taki kuruluşlarda hizmet verilen 136 çocuk da başvuruda bulundu.

Başvuruların ardından Bakanlık ve Limak Holding'in ortak projesi olan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yer alan farklı mühendislik programlarındaki kız öğrenciler ile bakım altında olan çocuklar yüz yüze veya çevrimiçi ortamlarda bir araya getirilerek teknik çalışmalar yürütüldü. Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nden ilkokul 2., 3. ve 4. sınıfa giden 6 çocuk belirlenerek, "Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması-Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik" alt alanında yarışmaya başvurdu.

TEKNOFEST KKTC'DE ZİYARETÇİLERE PROJELERİNİ TANITAN ÇOCUKLARA YOĞUN İLGİ

Bu kapsamda çocuklar, tarlalara ekilen ürünleri ve su kaynaklarımızı koruyabilecekleri bir robot geliştirmek üzere çalışmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığının TEKNOFEST KKTC'deki standında projelerini sergileyen çocuklar, doğa dostu "Tarla Faresi" isimli projeyle çiftçilerin ürün verimliliklerini artırabilecek ve su kaynaklarını israf etmeden sulama yapabilecekleri robot geliştirdi. Ayrıca Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım altında olan çocuklar, "İnsansız Su Altı Aracı-Suijin" projesiyle yarışmaya başvurdu. Çocuklar, bilim şenliğinde ayrıca LED ışıklı oyun, 3D kalem çalışması, 3D yazıcıda basılmış "XOX" oyunu projelerini de stantta sergiledi.

TEKNOFEST KKTC'de ziyaretçilere projelerini tanıtan çocuklar, yoğun ilgiyle karşılaştı. Çocuklar, standı ziyaret eden savunma sanayisi firmalarının üst düzey yöneticilerine projelerini tanıtma fırsatı buldu.

ÇOCUKLARA DESTEK PAYLAŞIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TEKNOFEST KKTC'ye katılan devlet himayesindeki çocuklara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Göktaş, "Bizim çocuklar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te. ‘İnsansız Su Altı Aracı' ve doğa dostu ‘Tarla Faresi' projeleriyle yarışan devlet himayesindeki evlatlarımızla gurur duyuyorum. Bakanlık olarak korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın potansiyelleri doğrultusunda teknolojik gelişmelere ilgili ve farkındalık sahibi güçlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.