Yozgat Aydıncık’tan başlayıp Çorum’un Ortaköy ilçesi İncesu köyüne kadar devam eden 12 kilometrelik kanyon, doğal güzellikleriyle cezbediyor.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde bulunan, Kibele’ye ev sahipliği yapan eşsiz doğa harikası İncesu Kanyonu görülmeye değer.

İncesu Kanyonu, Çorum halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ziyaret akınına uğramaya devam ediyor.

Vatandaşlar, kanyon içinde platform üzerinde yürüyüş yapabiliyor. İncesu ziyaretçileri, gidiş - dönüş 8 kilometrelik parkuru katederek kale rotasını yürüyüp, Roma dönemi yapısı esrarengiz sarnıçı görebiliyor.

Çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan kanyonun tarihi ve doğal güzelliği bozulmadan 12 kilometrelik alanda yürüyüş yolları, tırmanış parkurları, seyir tepesi, gözetleme kuleleri ve konaklama yerleri yapıldı. Saklı cennet olarak da bilinen kanyon, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek.