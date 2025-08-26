Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firma, yerli ürünlerle ürettiği medikal ekipmanları 81 ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

TRT Haber’de yayımlanan özel haberde, firmanın hem yurt içinde hem de yurt dışında sağlık sektörüne hizmet sunduğu aktarıldı.

Yerli Üretimle Dünya Pazarında

TRT Haber’de Abdurrahman Doğan imzasıyla yayımlanan özel haberde, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde hasta yatakları ve sedye üreten firmanın başarılarına dikkat çekildi.

Haberde, “Yozgat'ta faaliyet gösteren bir firma yerli ve milli ürünlerle hasta yatağı üretiyor. Firmanın medikal ekipmanları hem yurt içinde ihtiyaçları karşılıyor hem de 81 ülkeye ihraç ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Firma, üretimde tamamen yerli motor ve yan ürünler kullanarak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırıyor.

Büyük Şehir Hastanelerine Hizmet

Haberde yer alan bilgilere göre firma, ameliyathane yataklarından acil müdahale sedyelerine kadar elektronik ve mekanik tüm medikal ekipmanları yerli üretimle imal ediyor.

Çam Sakura, İzmir Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi gibi birçok büyük projeye ürün tedarik ettiği belirtildi.

15 Milyon Dolarlık İhracat Hedefi

Firmanın sadece yurt içinde değil, yurt dışında da adından söz ettirdiği aktarıldı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 81 ülkeye ihracat yapan firmanın, bu yıl için yaklaşık 15 milyon dolarlık ihracat hedefi bulunduğu kaydedildi.

Firma yetkilileri, ihracat kapasitesini artırmanın yanı sıra istihdamı da genişletmeyi planladıklarını ifade etti.