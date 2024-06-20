Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim programı kapsamında bu yıl başta yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 78 ülke 348 bölgede Türk milletinin emaneti 747 bin 052 hisse kurbanı keserek 34 milyon 737 bin 918 kişiye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yarım asra yakındır pek çok alanda gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi olan Vakfın, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 31 yıldır kurban kesim organizasyonu düzenlediğini söyledi.

Turan, hayırseverlerin emanetleriyle 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu’nu da başarıyla ve gururla yerine getirdiklerini belirterek, “Milletimizin, hayırseverlerimizin destekleriyle bu Kurban Bayramı’nda da başta ülkemiz ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanına giden Vakfımızın mavi yelekli iyilik erleri, emanetleri gerçek sahiplerine gece gündüz demeden, yorgunluk bilmeden beklenilen olmanın gereğini yerine getirerek titizlikle ulaştırdı” dedi.

“1 MİLYON 50 BİN FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZE KURBAN ETİ ULAŞTIRIYORUZ”

Bu sene Filistin’de yaşananlardan dolayı mahzun olduklarını belirten Genel Müdür İzani Turan, “Milletimizin Filistin’e yönelik ayrı bir teveccühü vardı. Gelen bağışlarla 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimize kurban eti ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz kurbanlıkları Mısır ve Lübnan’da keserek hazır hale getirdi. Filistin’deki kardeşlerimize etleri ulaştırmaya başladık, ayrıca Mısır ve Lübnan’da soğuk hava depoları kiraladık. İlk aşamada ulaştıramadığımız etleri burada muhafaza edeceğiz ve imkan buldukça Filistinli kardeşlerimize ulaştırıyoruz” ifadeleri kullandı.

Kurbanlık şartlarını taşıyan hayvanların İslami usullere göre kurban edilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Turan, “Vekalet yoluyla Vakfımıza emanet edilen kurban hisselerine halel getirmeden kesimlerini gerçekleştirdik. Görevli ve gönüllülerimiz, kurbanlık özelliği taşıyan hayvanları akılda en ufak bir şüphe kalmadan tespit ettikten sonra vekalet veren vatandaşlarımızın isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesim yaptı” diye konuştu.

Turan, yurt içinde ve yurt dışında kesilen kurbanlık hayvanların etlerinin paketlenerek, Vakfın görevli ve gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, darda kalmışlara, mağdurlara Kurban Bayramı içerisinde dağıtıldığını ifade etti. Turan, kurban etinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı’ndan oluşan çeşitli hediyeleri de hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yurt dışında Türk bayrağına büyük bir sevginin duyulduğunu aktaran Turan, “Milletimizin emanetlerini ulaştırmak için sahada olan görevli ve gönüllü arkadaşlarımızla görüştüm. Arkadaşlarımız, Türk bayrağını gören kişilerin duaya durduğunu, bayrağımızı öptüğünü, yüzlerinde mutluluk ve umut yeşerdiğini gururla anlatıyor. Arkadaşlarımız nereye giderse gitsin, aynı sevgi ve muhabbetle karşılaştıklarıyla ilgili pek çok anılarını anlatıyor” dedi.

Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışında olan Vakfın görevli ve gönüllülerince, bir tek damla suya hasret olan bölgelerde milletin emanetleriyle TDV tarafından inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açılışının da yapıldığını ifade etti.

1993 YILINDAN BUGÜNE KADAR 5 MİLYON 409 BİN 310 HİSSE KURBAN

Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’na hayırseverlerce 1993 yılından bugüne kadar 5 milyon 409 bin 310 kurban emanet edildiğini belirtti.

Turan, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Aziz milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir hale gelmiş oluyor. 1993 yılından bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 5 milyon 409 bin 310 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz. Vekâletle kurban organizasyonuna her türlü desteği veren muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize, sanatçılarımıza, Diyanet teşkilatımızın fedakar mensuplarına, yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden görevli ve gönüllülerimize, yurt içi ve yurt dışındaki hayırsever milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyoruz.”