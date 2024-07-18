Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ta son iki haftadır etkili olan sağanak yağışın ardından kentte yaşanan olumsuzlukların tekrardan yaşanmayacağını söyleyerek Yozgat Belediyesi Su İşleri Müdürünü görevden alındığını söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önceki gün şiddetli yağan yağmur dolayısıyla zarar gören yerlerle alakalı açıklama yaptı.

Göreve hizmet gayesiyle geldiklerini dile getiren Başkan Arslan, “Yozgat bizim sevdamız ve ne kadar zorluklar olursa olsun ne kadar engeller olursa olsun engeller olursa olsun biz Yozgat'a hizmete devam edeceğiz” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Arslan, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar yeni projelerimizi yaparken bir taraftan da böyle kıyıda köşede kalmış unutulmuş atıl bırakılmış projeleri tekrar toplum hayatına kazandıracağız YOBİS de bunlardan birisi oldu hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle önceki gün yağmurdan sonra zarar gören bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum sevindiğimiz şey şu bir can kaybının olmaması. Çok şiddetli bir yağıştı 1 saat içerisinde aylarca yağan yağmurdan Yozgat yağışla karşılaştı. Bu bir mazeret değil biz bunun tedbirini almak durumundaydık. Yozgat'ta gördüğüm şey şu geçen dönemde yapılan yeni asfaltlarda mazgal yerlerinin üzeri asfaltla kapatılmış. Bu konu şu maksatla yapılmış daha sonra açarız diyerek asfalt düzgün olsun daha sonra açarız mazgalları koyarız diyerek yapılmış ama sonrasında da unutulmuş.

Yağmurdan etkilenen ve baskın olan yerlerde birçok yer bu şekilde baskın altında kaldı bazı yerlerde yapılan kanalizasyon hattı ana yoldan düşük olduğu için geriye tepmeler oldu ondan dolayı bazı yerlerde de mazgallar tıkalı olduğundan dolayı büyük sorun yaşandı. Burada belediyenin ihmali de var daha doğrusu belediye su işleri müdürlüğünün de bu konuda ihmali. İhmallerimizden dolayı da Yozgatlı hemşerilerimizden özür diliyorum. Biz bunu öncesinde çözmemiz gerekiyordu. İnşallah bundan sonra Yozgat böyle felaketler yaşanmayacak çünkü bu olaydan sonra sahayı arkadaşlarımız hızlı bir şekilde dolaştılar hızlı bir şekilde olaylara müdahale ettiler ve zararı en aza indirmeye çalıştık. Yozgat Belediyesi Su İşleri Müdürünü görevden aldık. Görevde gözüken o ki ihtimali var yeni bir arkadaşımız görevlendirdik ve ona gerekli talimatlarımızı verdik kanalizasyonla ilgili gerekli yatırımlar da yapılmak suretiyle Yozgat'ın bir daha böylesine felaketlerle karşılaşmaması için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.