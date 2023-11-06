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Sorgun ilçesinde parkta kediyle oyun oynamak isteyen karganın komik görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sorgun ilçesinde izleyenleri gülümseten olay Dutluk Parkı’nda yaşandı. Parkta kedi ile oyun oynamaya çalışan karganın görüntüleri ilçede yaşayan Fatıma Tülay Arslan’ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Karganın parkta gördüğü kedinin yanına gelerek kuyruğunu ısırıp oynamaya çalışmasıyla kedi neye uğradığını şaşırdı. Görüntülerde kedinin kargaya fazla tepki vermemesi dikkat çekerken, karga ise kediyi uzun bir süre rahat bırakmadı.

Gülümseten görüntüler Fatıma Tülay Arslan’ın sosyal medya hesabında da büyük beğeni topladı.