MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün yaptığı "Yarın memur zammı sürecini sonlandıracağız" açıklamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun toplantısı merakla bekleniyor.

Emekli maaşlarının iyileştirilmesinde memur zammının referans alınacağı kulislerde konuşuluyor. Memur zammının hesaplanmasında enflasyon oldukça kritik bir rol oynuyor. Hakem Kurulu'nun vereceği karar sonrasında, ocak ayındaki enflasyon farkı da zamlara yansıtılacak.

Hükümetin önerdiği yüzde 15'lik zam teklifine enflasyon farkının eklenmesiyle bu oran yüzde 40'a kadar yükselme potansiyeline sahip. Enflasyon beklentilerine göre, en kötü ihtimalle memur maaşlarının Ocak 2024'te yüzde 44,42 seviyesine çıkması bekleniyor. Bu konudaki açıklamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını da destekler nitelikte.

Bakan Işıkhan, hükümetin son teklifini paylaşırken, "2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10; 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5" tekliflerini sundu. Bu teklif, 2024 Ocak ayında yüzde 43'e varan bir artışı öngörüyor. 2024'ün ikinci yarısında ise kümülatif artış yüzde 57'ye ulaşacak.

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN GÖRÜŞLER

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci öncesinde katıldığı bir programda, "Bugün memur maaşı 30 bin liranın altında olan bir kişinin hayatta kalma şansı yok. Kiraların bu kadar arttığı bir dönemde, memurun nasıl ayakta kalabileceği düşünülmeli. Bu ücretlerle ev ve araba almak neredeyse imkansız hale geliyor. Memur maaşı 30 bin liranın altında olmamalı, aksine daha yüksek olmalı." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Memur ve memur emeklilerinin geleceğini şekillendirecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı, tüm gözlerin çevrildiği önemli bir gelişme olarak takip ediliyor. Haber Merkezi