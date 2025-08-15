Yelten, Ovacık, Gümüşsu, Elmalıçiftliği, Aşağıkızılöz, Yukarıkızılöz köyleri ile Halıköy beldesinde depremzedeler için başlatılan konut inşaatlarında sona yaklaşıldı.

Yapımı devam eden konutlarla ilgili hak sahipleriyle istişare toplantısı düzenlenerek, tamamlanmakta olan evlerde incelemelerde bulunuldu.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devletimiz, tüm kurumları ve imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, sayın bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” ifadelerine yer verildi.