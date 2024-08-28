Türkiye'nin tarihi miraslarından biri olan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyünde yer alan Kerkenes Harabeleri, efsaneleri de bünyesinde barındırıyor. Bölgeye ilgili anlatılan Kerkenes Dağı Efsanesi ise halk tarafından merak ediliyor.

Türkiye Kültür Portalından elde edilen bilgilere göre, bu bölgeyle ilgili anlatılan Kerkenes Dağı Efsanesi, bölgenin mistik geçmişini gözler önüne seriyor.

Efsaneye göre, Melik Acem'in oğlu Keykavus, Süleyman Peygamber'den kendisine çalışkan ve cesur insanlar göndermesini ister. Bu insanların, Keykavus'un planladığı büyük şehri inşa etmelerinde yardımcı olmalarını talep eder. Süleyman Peygamber de bu isteği kabul eder ve gerekli insanları Keykavus'un emrine verir.

Rüstem Destan, Subaşı olarak görev yaparken, Keykavus'un oğlu Siyaveş'in eğitimi ve askerlik bilgisiyle ilgilenmesi için ona emanet edilir. Uzun ve yorucu çalışmalar sonunda, Kerkenes adlı şehir 7 fersah (yaklaşık 5 km) genişliğinde ve 4 katlı sağlam borularla çevrili bir şekilde inşa edilir. Şehir tamamlandıktan sonra, insanlar yerleşir ve şehre 'Kerkenes' adı verilir.

Ancak, şehrin güvenliğini sağlamakla görevli nöbetçilerin çabalarına rağmen, bir deprem şehri yerle bir eder. Keykavus, bu yıkımın sorumluluğunu güvenlikten sorumlu nöbetçilere ve diğer yetkililere yükleyerek, hepsinin öldürülmesini emreder. Böylece, görkemli Kerkenes Şehri, tarih sahnesinden silinerek viraneye döner.