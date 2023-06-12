Başkan İbiş, Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı’nın deprem zamanında ve sonrasında yaptığı faaliyetleri aktardı.

“FAALİYETLERE DEVAM”

Depremin ilk dakikasından itibaren sahada olduğunu vurgulayarak açıklama yapan Başkan İbiş, “155 yıllık iyilik hareketinin birer neferleri olarak bizler de bir yandan bu gururu yaşarken bir yandan da faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 6 Şubat 2023 Pazarcık Depremi ile ülkemizde 11 ili etkileyen büyük deprem afetinde; Türk Kızılay’ı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında beslenme hizmet grubu sorumlusu olarak ilk dakikadan itibaren sahada yerini aldı. Genel Merkezimiz koordinesinde deprem bölgelerinde saha koordinatörlükleri kuruldu. Bizler de Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığımız olarak hemen faaliyetlerimize başladık. Yozgat Valiliğimizin sorumluluk alanı olan Hatay’ın Hassa ilçesine Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat Beyin talimatıyla, Yozgat Yerel Afet ve Lojistik Depomuzda bulunan 300 adet afet çadırını Hassa’ya ulaşırdık. Ayrıca Yozgat Şube Başkanlığımıza ait 1 araç, 3 Şube personeli ve 2 Kan Bağışı Merkezimiz personeli Kahramanmaraş ilinde görev aldılar. Şube aracımızla Kahramanmaraş iline ayni yardımları ulaştırdık. Bunun yanında Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığımıza bağlı olan gönüllülerimiz depremin ilk anından itibaren görev aldılar. Yozgat İlinde Valiliğimiz koordinesinde yardım organizasyonunun düzenlendiği Celal Atik Spor salonunda yapılan çalışmalarda aktif rol aldılar” şeklinde konuştu.

“İLK ANDAN İTİBAREN YARDIMCI OLDUK”

Yapılan yardımları aktarmaya devam eden İbiş, “Yozgat Genç Kızılay teşkilatımızın 30 kişiden oluşan gönüllü ekibimiz Şube Başkanlığımızın koordinesinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay’ının faaliyetlerinde görev almak üzere yola çıktılar. Depremin ilk anından itibaren bu faaliyetlerimiz devam ederken kısa bir süre sonra ilimiz Yozgat’a depremzede aileler gelmeye başladılar. Yozgat AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gelen depremzede ailelere, ilk andan itibaren yardımcı olmaya başladık. Şube Başkanlığımız, Yozgat Kızılay Kadın teşkilatımız ve gönüllülerimizle ilimizde toplu barınma yerleşkelerinde ve müstakil olarak yerleşen depremzede ailelerimize kıyafet yardımları ulaştırmaya başladık. Depremzede vatandaşlarımızın yaşadığı yerler ve Şube Başkanlığımızda oluşturduğumuz sabit dağıtım noktasında yaptığımız dağıtım faaliyeti ile 30 bin 293 adet kıyafeti depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Bunun yanında şube ve temsilciliğimiz bulunmayan 11 ilçemize de 20 bin adet kıyafet yardımı ulaştırdık. Bunlara ek olarak yine ilimizdeki depremzedelere bin adet, 500 bin lira tutarında alış veriş çeki ve 68 bin lira tutarında nakdi yardımı teslim ettik. Hala ilimizde ikamet eden depremzede vatandaşlarımıza şube imkânlarımız kapsamında yardımcı olmaya devam ediyoruz” dedi.

“AZİZ MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kızılaycılık faaliyetlerine devam edip nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların yanında olmaya ve insan ızdırabını dindirmeye devam edeceklerinin altını çizen İbiş, “155’inci yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadığımız Türkiye Kızılay Derneği’nin bir temsilcisi olarak Yozgat ilinde ve ilçelerimizde Kızılaycılık faaliyetlerine devam edip nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların yanında olmaya ve insan ızdırabını dindirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kızılay’ımızdan hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve bağışlarıyla her daim yanımızda olan aziz milletimize teşekkür ediyorum. Türk Kızılay’ımızın 155’inci yıl dönümünü kutluyor ve iyiliğin merhamet çınarı olan Türk Kızılay’ının devletimiz ve milletimizle birlikte ilelebet varlığını sürdüreceğine olan inancımızı tazeliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir