Ticaret Bakanlığı, emlak sisteminde önemli değişiklileri resmen duyurdu. Bakanlık, emlak ilanlarının, ilan veren kişi veya yakınlarına ait olma şartı getirildiğini ve bu tür platformlarda yetki belgesi bulundurulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren emlak alım satım platformlarına uyarıda bulunan Bakanlık, geçen yılki düzenlemeye dikkat çekerek, ilanlardaki taşınmazların ilan sahibine veya yakınlarına ait olması gerektiğini ve bu amaçla yetki belgesinin alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ayrıca, 2024 sonuna kadar yapılacak yetki belgesi başvurularında mesleki tecrübe şartının aranmayacağını bildirdi ve yetki belgesi olmayan emlak işletmelerine cezai yaptırımlardan kaçınmaları için acilen yetki belgesi almalarını tavsiye etti.

Bakanlık, internet üzerindeki emlak ilanlarında spekülasyon ve sahte ilanları önlemek için ilana konulan taşınmazların ilan veren kişiye, birinci veya ikinci derece akrabalarına ya da eşine ait olduğunu doğrulama zorunluluğu getirdi. Taşınmazın sahibi tarafından yetkilendirildiğinin de ilan yayımlanmadan önce teyit edilmesi gerekiyor. Bu düzenlemeye uymayan ilan siteleri, her ihlal için 100 bin liraya kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Yetkisiz çalışan emlakçılar ve internet sitelerinin kayıt altına alınması için yapılan düzenlemeye göre, konut ticareti yapan emlak işletmeleri, diğer tüm koşulları sağlamaları halinde mesleki tecrübe şartı olmaksızın yetki belgesi alabilecekler. Bu düzenleme, kötü niyetli kişilerin organize bir şekilde fiyatları şişirmelerini ve spekülatif fiyat artışlarını engellemeyi amaçlıyor.

Yetki belgesi zorunluluğuna uymayan emlak alım satım platformları ve işletmelerine cezai yaptırımlar uygulanacağı ve sektörde düzenin sağlanması için gerekli adımların atılacağı açıklandı.