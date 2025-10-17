Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, 2025 yılı yatırım programı kapsamında sıcak asfalt (BSK) yapılması planlanan Akdağmadeni-Boyalık köy yolunda zemin ve altyapı çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında yol güzergâhında mevcut zemin iyileştirmesi, dolgu, drenaj ve stabilize serim işlemleri titizlikle yürütülüyor. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serim çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, yaptığı açıklamada, yatırımların il genelinde ulaşım kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ilimizde yürütülen yatırımlar, Yozgat’ın her köşesine hizmet götürme anlayışının bir yansımasıdır. Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’a, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamaktır.”

Ünal, Akdağmadeni ilçesindeki yol çalışmalarının hava koşullarının elverişli olması halinde kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını bildirdi.