Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin ikametgahında yapılan aramada 25 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, E.F. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat’ta gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan şüpheli şahsın üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, kullanıma hazır halde 25 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık göstermeleri istendi.