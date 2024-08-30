Yozgat Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı için tören düzenlendi. Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

PROGRAM AKIŞI

Yozgat Meydanı’nda düzenlenen tören programı, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemi vatandaşlara anlatıldı. Ardından Jandarma Üsteğmen Mutlu Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

“30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HEPİMİZE KUTLU OLSUN”

Jandarma Üsteğmen Mutlu Erdoğan konuşmasında; “Türklüğün tarih sahnesinde varoluşundan bugüne kadar onu yok etmeye çalışan zihniyetin, dünyada eşine az rastlanır bir galibiyetle mağlup edildiği, 30 Ağustos Zaferi’nin 102'nci yıl dönümünü, bir kez daha gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, 102'inci yıl dönümünü kutladığımız bu mutlu günümüzde; ulusun bağımsızlığı ve vatanın kurtuluşu uğruna canlarını vererek, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve sahip olduğumuz tüm güzellikleri bizlere armağan eden, başta ulu önder Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Jandarma Üsteğmen Mutlu Erdoğan’ın konuşmasının ardından Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisei 12. Sınıf öğrencisi Oğuz Kaan Özer Bayrak adlı şiiri okudu.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOMANDO BİRLİĞİ'NDEN GURULANDIRAN GÖSTERİ

Program Jandarma Astsubay Üst Çavuş Fatih Çınar ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ebru Avşar Tığcı’nın “Vazgeçilir mi senden” şiiri ile devam etti. Şiirin ardından İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği gösterisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ile sona erdi. Kutalama programı bu akşam saat 19.30’da İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde yapılacak resepsiyonla devam edecektir.