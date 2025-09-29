Yozgat’ın Kadışehri Belediyesi, açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı.

Başvurular Kasım Ayında Yapılacak

Kadışehri Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alacağını açıkladı. Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alımlar için adaylar, 5-7 Kasım 2025 tarihleri arasında şahsen başvuru yapabilecek.

Başvurular, Çaypınar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:97 Kadışehri/Yozgat adresinde bulunan Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacak. Posta veya farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alınacak Kadrolar ve Şartlar

İlanda yer alan bilgilere göre:

1 itfaiye eri alınacak. Adayların herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olması, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Başvuranların erkek olması ve KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olması şart koşuluyor.

2 zabıta memuru alınacak. Adayların, Gıda Teknolojisi, Kamu Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları, KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları şartı aranıyor. Bu kadroya kadın ve erkek adaylar başvurabilecek.

Genel ve Özel Şartlar

Başvuru yapacak adayların, Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, askerlikle ilişiği olmaması ve görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor.

Özel şartlar arasında, erkek adaylarda en az 1.67 metre, kadın adaylarda ise en az 1.60 metre boyunda olmak ve boy-kilo dengesini sağlamak yer alıyor. Ayrıca adayların 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

İtfaiye eri adaylarının kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobilerinin olmaması, görev şartlarına uygun olmaları da şartlar arasında bulunuyor.

Sınav Tarihi ve Değerlendirme

Sözlü ve uygulamalı sınav, 17 Kasım 2025’te Kadışehri Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Sınavda adayların bilgi, yetenek ve fiziksel yeterlilikleri ölçülecek.

Değerlendirmede, zabıta memurluğu için sözlü sınavın yüzde 50’si, uygulamalı sınavın yüzde 50’si; itfaiye eri için sözlü sınavın yüzde 40’ı, uygulamalı sınavın yüzde 60’ı dikkate alınacak. Başarı puanı, sınav puanı ile KPSS puanının ortalaması alınarak belirlenecek.

Sınav sonuçları Kadışehri Belediyesi’nin www.kadisehri.bel.tr internet adresinde ilan edilecek.