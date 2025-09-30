Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, zabıta memuru alımı sürecinin sözlü sınavlarla devam ettiğini açıkladı.

Başkan Ekinci, adayların parkurda gösterdikleri performansla değerlendirildiğini belirterek, sürecin tamamının şeffaf ve adil bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Ekinci, yaptığı açıklamada, “Sorgun’a en iyi şekilde hizmet edecek ekip arkadaşlarımızı belirlemeye özen gösteriyoruz. Amacımız, belediye hizmetlerinde kaliteyi artıracak, halkımıza güvenle hizmet edecek personeli bünyemize katmak” dedi.