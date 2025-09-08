Sorgun Belediye Başkanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere zabıta memuru alınacağını duyurdu.

Alınacak memurların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olması istenirken 5 adet boş alan olduğu açıklandı.

Adaylar başvuru belgelerini 08/09/2025 - 10/09/2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 saatleri arasında) Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı No:1 Sorgun/Yozgat adresindeki Hizmet Binası 3. Katta bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvurularını yapabilecekler.

Başvuru Genel Şartları

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır),

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Adaylardan İstenilecek Belgeler

Sınava gitmek isteyen adaylar, www.sorgun.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf