Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat, tarihi ve kültürel derinlikleriyle öne çıkan bir şehir olarak tanınıyor. Ancak Yozgat’ın sadece tarihi değil, aynı zamanda birçok ilginç şehir efsanesiyle de dikkat çekiyor. Bu efsaneler, şehrin geçmişini ve kültürel dokusunu şekillendiren önemli unsurlar olarak biliniyor. İşte Yozgat’ın öne çıkan efsaneleri:

KIZLAR KAYASI EFSANESİ

Yozgat'ın Çekerek Irmağı kenarında bulunan "Kızlar Kayası," şehrin en gizemli efsanelerine ev sahipliği yapıyor. Bir rivayete göre, kayanın doğusundaki tepeye yerleşenler, bir Rum Beyi’nin hasta kızı için yüksek merdivenli bir geçit inşa etmişlerdir. Başka bir anlatıma göre ise, bu geçit bir aşk hikayesine dönüşür. İki genç arasında geçen rekabet, bir köprü ve kayadan oyulmuş bir merdivenli geçit yapma yarışına dönüşür. Her iki genç de birbirinin işlerini habersiz tamamlar ve bu durum trajik bir sona yol açar. Bu efsane, Yozgat’ın taşlarında saklı kalan aşkın ve hırsın izlerini günümüze taşıyor.

ALİ ÇELEBİ VE MAHMUT ÇELEBİ TÜRBELERİ EFSANESİ

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Muşali Köyü’nde bulunan Ali Çelebi ve Mahmut Çelebi Türbeleri, tarihi savaşlar ve fedakarlıklarla anılan iki önemli kahramanı anıyor. Efsaneye göre, Muşali Kalesi'ni fethetmeye çalışan Ali Çelebi ve Mahmut Çelebi, düşmanla girdikleri savaşta şehit düşerler. Mahmut Çelebi’nin kafası vurulmasına rağmen, savaşmaya devam ettiği ve bu direnişin zafer kazandırdığı anlatılır. Ancak türbelerin inşası sırasında yaşanan garip olaylar, efsaneyi daha da ilginç hale getirir. Mahmut Çelebi’nin türbesinin kubbesi sürekli yıkılır ve bir rüya sonucu kubbenin yapılmasından vazgeçilir. Bu efsane, Yozgat’ın cesur kahramanlarını ve onların fedakarlıklarını simgeliyor.

ÇAMLIK EFSANESİ

Yozgat’ın ünlü dinlenme yeri ve ilk Milli Parkı olan Çamlık, ilginç bir efsaneye sahiptir. Efsaneye göre, Çamlık’a ilk fidanı diken Kerem, sevgilisi Aslı’yı aramaya çıkar. Aslı’yı bulamayan Kerem, Çamlık’ın bulunduğu yamaca bir fidan diker ve bu fidanın "bizi fısıldayacağını" söyler. Bu efsane, aşkın doğayla birleşmesini anlatır ve Çamlık’ın sevda türkülerini ve içli ezgilerini fısıldayan bir mekan olarak önemini vurgular.