Kamudan emekli olduktan sonra Aydıncık ilçesine bağlı Ağıllı köyüne yerleşen Erdal Ertuğrul, antika tutkusunu yaşatmak istedi. 10 parça antika eşya ile bu yolculuğa başlayan Ertuğrul, yaklaşık 2 bin 500 parça antika eşya topladı.

Topladığı eşyaları sergilemeye karar veren Erdal Ertuğrul, 12 yıl önce Haceş Müze Evini oluşturdu. Yayık, eyer, çıkrık, çeyiz sandığı, eski saatler, körük, tokaç, aba, hamur teknesi, kızak gibi eşyaları evin odalarında sergileyen Ertuğrul, ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Ayda 3 Bin Ziyaretçimiz Var"

Haceş Müze Evinin yolculuğunu anlatan Erdal Ertuğrul, "Birkaç eşya ile başlamıştık. Zamanla büyüdü gitti. Şimdi 2 bin 500 objemiz ve ayda 3 bin ziyaretçimiz var. Objelerimizi gelenler getiriyor. Buraya üniversite öğrencileri gelir ders görür. Hocalar gelir kitap yazar. Böyle bir ortamın oluşacağı bizim de fikrimizde yoktu. Tahmini 10 adet malzemeyle başladım. Eski ambar, çıkrık ve radyo ile başladık. Zamanla gelen giden fikirler sundu yardımcı oldu. Malzemeleri gelenler kendileri getiriyor. Büyük obje olursa bize telefon açıyorlar. Biz gidip alıp geliyoruz. Köyümüzü çok sevdiğim için buraya yerleştim. 4 kuşak burada. Emekli olduktan sonra büyüdüğüm toprak kerpiç evlere dönüş yaptık" dedi.

"İlçemize Turizm Açısından Katkı Sağladı"

İl dışından ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Ertuğrul, "Buraya Türkiye genelinde ziyaretçi gelir. Üniversiteler, müzeciler, tarihçiler gelir. Gelenler çok memnun oluyorlar. Onlar memnun oldukça biz de daha ne katabileceğimizi düşünüyoruz. Alanımızı büyüttük genişlettik. Burası yeterli diyoruz. Çünkü bu işin sonu yok. Biz yaşadığımız sürece sürdüreceğiz. Ama bizden sonra ne olur bilemiyorum. Buranın turizm açısından katkı sağladığını da düşünüyorum" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Erva Nur Özdemir, "Müzemiz uzun zamandır var. Çok ünlü bir müze. Buraya gelenler en çok müzeye geliyor. Tarihi eserlerden dolayı internette de karşımıza çıkan bir yer. Burası çok ünlü. Köyümüzde de tarihi yerler fazla. İlk sıralarda burası geçiyor" ifadelerini kullandı.