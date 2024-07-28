Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi alacağını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için sağlanan toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını hatırlatarak, bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu sonucu iptal edildiğini belirtti.

İşıkhan, iptal kararıyla birlikte kamu görevlilerinin aylıklarında azalma yaşandığını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu: "İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak."

Bakan Işıkhan, ayrıca bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerine teşekkür ederek, "Memurlarımız için hayırlı olsun," dedi.