Yozgat Valiliği, il genelinde trafik kazalarının büyük çoğunluğunun tek taraflı gerçekleştiğine dikkat çekerek, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yozgat’ta meydana gelen trafik kazalarının yüzde 82’sinin tek taraflı olduğu belirtilerek, bu durumun aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı ifade edildi.

Trafik kazalarının yalnızca can kayıplarına ve yaralanmalara değil, aynı zamanda aileleri, arkadaş çevresini ve toplumu derinden etkilediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle hepimizin trafik kurallarına uyması, dikkatli ve saygılı bir sürüş sergilemesi hayati öneme sahiptir. Yolda olduğunuz her an dikkatli olun, hız sınırlarına uyun ve diğer sürücülere saygı gösterin. Kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için trafik kurallarını ciddiyetle uygulayalım.”