PTT'nin emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Kampanyayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, duyurdu. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emekliler için sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. PTT, emekli vatandaşları hedefleyen özel bir kampanya başlattı ve Bakan Uraloğlu, bu kampanyayı kamuoyuna duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik özel bir kargo indirimi kampanyası başlatıldı. Tüm emekli vatandaşlarımız, kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecekler" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğini hatırlattı ve şunları ekledi:

“Yurtiçi varışlı kargo gönderiminde yüzde 20 indirim”

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak emeklilerimize yönelik kampanyalarımıza devam ediyoruz. Tren ve şehirlerarası otobüs seyahatlerinde emeklilere yönelik indirim kampanyaları düzenliyoruz. Şimdi de PTT, emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler."