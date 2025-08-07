Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Ahmet Efendi Öğrenci Yurdu binasının yıkım ve moloz nakil işi, açık teklif usulüyle ihaleye çıkıyor. İhale, 18 Ağustos 2025 tarihinde Yozgat Valiliği’nde gerçekleştirilecek.

Yurt Binası Hurda Karşılığı Yıkılacak

Yozgat Merkez Eskipazar Mahallesi'nde bulunan, 664 ada 2 ve 10 parselde kayıtlı Ahmet Efendi Öğrenci Yurdu binası, hurda karşılığı yıkılarak molozları yasal döküm alanına taşınacak. İşe, sözleşmenin imzalanmasından sonra beş gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak. Çalışmanın 30 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İhale 18 Ağustos’ta Yapılacak

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yapılacak. Katılımcıların sözlü olarak 32 bin 229,18 liradan az olmamak üzere teklif vermeleri, ardından da açık artırma usulüyle yarışmaları gerekecek. Minimum artış miktarı 20 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de Yozgat Valiliği Zemin Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Aynı gün ve saatte teklifler de verilebilecek.

Teminatlar ve Belgeler

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli belgeler talep ediliyor. Bunlar arasında kimlik belgesi, imza beyannamesi veya imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeler, iş deneyim belgeleri gibi evraklar yer alıyor.

Geçici teminat bedeli bin lira olarak belirlenirken, kesin teminat yükleniciye ihale edilmesi hâlinde teklif edilen bedelin yüzde 6’sı oranında alınacak. Ayrıca, ek kesin teminat olarak 80 bin lira tutarında ödeme yapılması şartı bulunuyor.

İhaleye Kimler Katılamayacak?

İhaleye, eksik belge sunanlar, kamu ihalelerinden yasaklı olanlar, SGK ve vergi borcu limit üstü olanlar, yabancı uyruklular ve konsorsiyumlar katılamayacak. Ayrıca, tekliflerin geçerlilik süresi 60 takvim günü olarak belirlendi.

Şartname 2 Bin Liraya Temin Edilebilecek

İhaleye katılmak isteyenler, şartname bedelini Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Bozok Şubesi hesabına 2 bin lira yatırarak ihale dokümanını temin edebilecek. İhaleye katılım için şartnamenin alınması zorunlu tutuldu.

İdare İhaleyi Yapmama Hakkına Sahip

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, uygun fiyat oluşmaması durumunda ihaleyi iptal etme veya yapmama hakkına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca tüm ihtilafların çözüm yeri olarak Yozgat mahkemeleri yetkili kılındı.