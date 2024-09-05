Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, inşaatı tamamlanan Yunus Emre İlkokulu 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazırlandığını söyledi.

Yunus Emre İlkokulu öğrencilerini beklediğini belirten Vali Özkan, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu güzide eğitim yuvamızın ilimize kazandırılmasında desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.