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Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlüler kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getirirken aynı zamanda okuma yazma öğreniyor.

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Okuma yazma bilmeyen yükümlülerin okuma yazma öğrenebilmesi için kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüklerini Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Okuma yazma kurslarına katılarak geçirmesi imkânı sağlanıyor.

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Okuma yazma bilmeyen bir kişi bile kalmaması için çalışmalarını devam ettiren Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ikamet eden iki (2) yükümlünün okuma yazma öğrenmeleri için Sorgun İlçe Halk Eğitim Merkezi ile gerekli çalışmaları yaparak yükümlülerin okuma yazma kurslarına katılımları sağlanmıştır. Okuma yazma kursları yükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalışma süreleri boyunca devam edecektir. Yükümlüler kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülükleri süresi boyunca okuma yazma kursuna katılacak olmalarından, Sorgun İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ise bu yükümlülerin okuma yazma kursu süresinde hem okum yazma kursiyer olmaları hem de ücretsiz kamu hizmeti yapmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir” ifadelerine yer verildi.