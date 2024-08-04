Tatlı ustaları soğuk baklavayı muhafaza ederken dışarıda kalmamasını ve aynı gün tüketilmesini önerdi.

Yaz aylarında hava sıcaklı yüksek seyrederken Yozgatlılar yemek yerken dahi serinleten lezzetler arıyor.

SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARI ARTTI

Hal böyle olunca Yozgat’ta uzun yıllardır hizmet veren tatlıcılar soğuk baklava satışları adeta tavan yaptı.

“YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Tatlıcılar, “Bölgesel olarak çok sıcak havalar yaşadığımızdan kaynaklı olarak müşterilerin şu an ki talepleri biraz daha serin lezzetler. Dondurma olsun, soğuk baklava olsun bu gibi tatlıları tercih ediyorlar. Soğuk baklava özellikle sattığımız ilk beş ürün arasına çok hızlı bir şekilde girdi. Şuan yoğun bir talep var, insanlar sıcaktan kaçmak, serinlemek için alternatif çözümler üretiyorlar. Biz de bu talebi karşılamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

“YAPIMI ZAHMETLİ”

Şerbetli tatlıların yaz aylarında daha az tüketildiğini vurgulayan tatlıcılar, “Soğuk baklava alternatif olarak çok fazla tüketiliyor. Soğuk baklava sıcak havalarda dondurmamıza bir alternatif oldu. Normal baklavaya göre soğuk baklava biraz daha zahmetli. Dinlendirmemiz gerekiyor. Klasik baklavalarda ateşten çıktıktan sonra hemen şerbet verilebilir fakat soğuk baklavanın 24 saat dinlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SOĞUK BAKLAVA BİR SONRAKİ GÜNE KALMAMALI”

Soğuk baklavanın tüketimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan tatlıcılar, “Paket servis olsun, dükkanda servis olsun müşterileri soğuk yemeleri konusunda, dışarıda bekletmemeleri konusunda uyarıyoruz. Süt hassasiyeti olanlar dikkat etmeli, onun dışında aldıkları firmalara ve nasıl üretildiğine dikkat etmeliler. Bu sıcak havalarda ertesi güne kalan soğuk baklavalarda ciddi sıkıntılar olabilir” diye konuştu.

“TATLIDAN VAZGEÇEMİYORUM”

Bir müşteri ise soğuk baklavayı severek tükettiğini belirterek, “Dışarısı çok sıcak olduğu için soğuk baklava ile adeta serinliyoruz. Yaz aylarında sıcak, şerbetli tatlılar yerine soğuk baklava ve dondurma gibi alternatiflere yöneliyoruz. Hem tatlıdan vazgeçemiyorum hem de sıcağa dayanamayınca böyle bir çözüm bulduk” şeklinde konuştu.