Yozgat Valiliği, karayollarında aşırı tonajlı araçların oluşturduğu risklere dikkat çekerek il genelinde yük taşıyan araçlara yönelik kapsamlı denetimlerin sürdüğünü duyurdu. Valilik, “Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” çağrısında bulundu.

Kaza Riski Artıyor

Valilikten yapılan açıklamada, tonaj sınırını aşan araçların şehir ve kırsal bölgelerdeki yolların yapısına ciddi zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aşırı tonaj, yolların daha hızlı bozulmasına neden olmakta, trafik kazası riskini artırmakta ve trafiğin akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Yollar, hepimizin ortak malıdır. Kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi, sürücülerin kurallara riayet etmesiyle mümkündür.”

Yetkililer, bu tür ihlallerin hem yol güvenliği hem de ekonomik açıdan ciddi kayıplara yol açtığını vurguladı.

Yoğun Denetimlere Başlandı

Yozgat Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetimler artırıldı.

Ekipler, şehir giriş ve çıkış noktalarında ile ana karayollarında oluşturulan kontrol noktalarında, araçların yük miktarlarını ve tonaj belgelerini inceledi.

Denetimlerde sürücülere,

Taşıma kapasitelerini aşmamaları,

Hız sınırlarına uymaları,

Emniyet kemerlerini takmaları

konularında bilgilendirme yapıldı.

Güvenlik ve Yollar Korunmalı

Yozgat Valiliği açıklamasında, yürütülen uygulamanın amacının cezai işlemden ziyade bilinçlendirme olduğuna dikkat çekilerek, “Sürücülerimize öncelikli olarak eğitim ve farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Ancak kurallara aykırı hareket edenlere yasal işlemler uygulanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Valilik yetkilileri ayrıca, tonaj denetimlerinin önümüzdeki haftalarda da kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

Valilik Çağrıda Bulundu

Açıklamanın sonunda sürücülere şu çağrıda bulunuldu: “Aşırı tonaj, hem trafik güvenliğini tehlikeye atmakta hem de yolların ömrünü kısaltmaktadır. Yollar hepimizin ortak kullanım alanıdır. Lütfen kurallara uyalım, hem kendimizin hem de diğer sürücülerin güvenliği için gerekli önlemleri alalım.”