Valilikten yapılan açıklamaya göre, aşırı tonajın yolların daha hızlı bozulmasına, kaza riskinin artmasına ve trafik akışının olumsuz etkilenmesine yol açtığı vurgulandı.

Denetimler Devam Ediyor1
Bu kapsamda ekipler, il genelinde yük taşıyan araç sürücülerini denetledi.

Denetimlerde sürücülere, fazla yük taşımamaları, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, “Yollar hepimizin ortak malıdır. Koruyalım ve kurallara uyalım” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan