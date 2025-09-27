Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, aşırı tonajın yolların daha hızlı bozulmasına, kaza riskinin artmasına ve trafik akışının olumsuz etkilenmesine yol açtığı vurgulandı.

Yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 5 sürücüye 7 bin 218 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde sürücülerin izin verilen çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demirleri, yetki belgeleri, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporları, kantar fişleri, sevk irsaliyeleri, hız takograf çıktıları ve gabari yükseklikleri incelendi.

Kurallara riayet etmeyen sürücülere gerekli uyarılar yapıldı. Denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla devam edeceği bildirildi.