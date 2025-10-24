Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahasında gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında yorgun ve bitkin halde bir şahin bulundu.

Bulunan kuş için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile koordinasyon sağlandı. Yapılan müdahale sonucu şahin, doğal yaşamına uygun şekilde korunması amacıyla Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Jandarma yetkilileri, yorgun veya yaralı olarak bulunan vahşi kuşların hızlı bir şekilde uzman birimlere ulaştırılmasının, türlerin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.