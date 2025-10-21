Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ankara Bulvarı yan yollarında yürütülen detaylı temizlik çalışmalarıyla ilçeyi güzelleştirilmesine devam ettiklerini açıkladı.

Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada, “Sorgun’un her köşesi parlasın diye gece gündüz demeden sahadayız. Temizlik sadece bir görev değil, hep birlikte paylaştığımız bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.

Ekinci, vatandaşların temiz ve düzenli bir şehirde yaşamasının öncelikleri olduğunu belirterek, “Şehrimizin dört bir yanını güzelleştirmek ve Sorgun halkına daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.

Ekinci, temizlik çalışmalarının şehir genelinde düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerin çeşitlendirileceğini söyledi.

Ekinci, “belediye ekipleri tarafından bulvar ve cadde yan yollarının yanı sıra sokak aralarında, park ve yeşil alanlarda da kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütüyor. Çalışmalar kapsamında süpürme, ilaçlama, çöp toplama ve bakım-onarım gibi birçok uygulama gerçekleştiriliyor” dedi.