Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ilçede zarar gören yollarda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlçede doğal gaz çalışmalarının ardından zarar gören yolları yama yaparak halkın hizmetine sunduklarını belirten Başkan Tekçam, “Daha konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Başkan Tekçam yaptığı açıklamada, “Doğalgaz çalışmalarımızın tamamlandığı yol güzergahlarında hiç beklemeden yol tamirlerine başladık. Çünkü bu haliyle gerek araçlar gerekse vatandaşlarımız mağduriyetler yaşıyorlar.

Bu sebeple olumsuz durumları ortadan kaldırmak adına yol tamirlerimize öncelik verdik. Ekiplerimizle birlikte kilit parke döşeme işlemlerini biran önce bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.