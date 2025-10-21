Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ilçede yürütülen yol ve altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Bozkurt, Şefaatli’nin altyapısının güçlendirilmesinden başlanarak üç ana yol, hastane yolu ve okul yollarında kapsamlı asfalt serimi çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Yol çizgilerinin özenle çekilmesiyle birlikte hem araç hem de yaya trafiğinin daha güvenli ve düzenli hâle geldiğini ifade eden Bozkurt, “Yaptığımız çalışmalar, ilçemizin modernleşmesine büyük katkı sağlıyor ve Şefaatli’nin genel görünümünü güzelleştiriyor” dedi.

Bozkurt, yol çalışmalarının sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede ekonomik ve sosyal yaşamı da olumlu etkilediğini vurguladı. “Modern yollar sayesinde vatandaşlarımız okullarına, sağlık kuruluşlarına ve işyerlerine daha rahat ulaşabiliyor. Bu durum, halkımızın günlük yaşam kalitesini artırıyor” diye konuştu.

Belediye olarak altyapı ve üstyapı projelerini eş zamanlı yürüttüklerini dile getiren Bozkurt, ilçede planlanan diğer yol ve kaldırım projelerinin de kısa sürede hayata geçirileceğini kaydetti. Başkan Bozkurt, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ilçeyi daha yaşanabilir ve güvenli bir yer hâline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bozkurt, sözlerini “Şefaatli; emekle büyüyen, hizmetle parlayan bir ilçe. Halkımızın güvenliği ve konforu için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.