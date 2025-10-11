Sorgun Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Ahmetefendi Mahallesi TOKİ Konutları yanındaki yolda asfalt öncesi mekanik serim çalışmalarına başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen yol yenileme faaliyetlerinin planlı şekilde devam ettiğini belirten Ekinci, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için altyapı ve üstyapı hizmetlerine öncelik verdiklerini ifade etti.

“Mahalle mahalle, sokak sokak ilerliyoruz” diyen Ekinci, “Amacımız, herkesin daha güvenli ve konforlu yollarda yürüyüp araç kullanabildiği bir Sorgun oluşturmak. Verdiğimiz hizmet sözlerini bir bir yerine getiriyoruz. Kentimizin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Ekinci, belediye olarak kent genelindeki yolların uzun yıllar dayanıklı kalması için altyapı ve malzeme kalitesine büyük önem verdiklerini vurguladı.