Karayolları Yozgat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin trafikte daha güvenli seyahat edebilmesi amacıyla yol çizgi çalışmalarına hız verdi.

Yozgat'ta Yol Çizgi Çalışmalarında Gelişme! (1)

Şehir merkezinde ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında, yol çizgileri yenilenerek sürüş güvenliği artırılıyor. Özellikle gece görüşünü kolaylaştıran reflektif boya kullanımı sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım hedefleniyor.

Yozgat'ta Yol Çizgi Çalışmalarında Gelişme! (2)-1

Yetkililer, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, Yozgat genelinde yolların daha düzenli, modern ve güvenli bir hale getirileceğini ifade etti.

Muhabir: Selma Şahin