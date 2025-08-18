Karayolları Yozgat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin trafikte daha güvenli seyahat edebilmesi amacıyla yol çizgi çalışmalarına hız verdi.

Şehir merkezinde ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında, yol çizgileri yenilenerek sürüş güvenliği artırılıyor. Özellikle gece görüşünü kolaylaştıran reflektif boya kullanımı sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım hedefleniyor.

Yetkililer, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, Yozgat genelinde yolların daha düzenli, modern ve güvenli bir hale getirileceğini ifade etti.