Derbent köyünde başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında köy içi yollar asfaltla buluşturuldu. Köy halkının ulaşımını kolaylaştıracak çalışma, vatandaşların memnuniyetini artırdı.

Derbent köyü muhtarı Yılmaz Dursun, köyde uzun zamandır ihtiyaç duyulan yol düzenlemesinin önemli bir kısmının tamamlandığını belirtti.

Dursun, “Her şey köyümüz için. Köy yollarımıza asfalt dökümünü gerçekleştirdik. Köyümüze hayırlı olsun” dedi.

Çalışmaların yalnızca asfaltla sınırlı kalmayacağını ifade eden Dursun, üstyapı hizmetlerinin etaplar halinde devam edeceğini vurguladı.

Dursun, “Köyümüzde yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Üstyapı çalışmalarımız devam etmektedir, takipte kalın” diye konuştu.

Muhtar Dursun, Derbent köyüne hizmet etmenin kendileri için bir gönül meselesi olduğunu kaydederek, “Bir sevdadır Derbent Köyü. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde altyapıdan sosyal projelere kadar farklı alanlarda köyümüze hizmet götürmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.