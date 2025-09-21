Yerköy ilçesinde, belediye ekipleri mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede trafik düzenini sağlamak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak içi ekipler çarşı merkezinde ve muhtelif caddelerde otopark ve yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar İncelendi!

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, gece devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çarşı merkezinde ve muhtelif caddelerde otopark ve yol çizgi çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret eden Başkan Arslan, çalışmalar hakkında bilgi alarak ekiplere kolaylıklar diledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Arslan, “Yerköy’ümüzün trafik düzenini artırmak, hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için çarşı merkezinde ve muhtelif caddelerimizde otopark ve yol çizgi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha düzenli yollar, güvenli park alanları ve rahat bir ulaşım için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yerköy’de yaşam kalitesini yükseltmek için hizmetlerimiz her gün artarak devam ediyor” şeklinde konuştu.