Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen YÖK-DİL hazırlık kursu, gençlerin yoğun katılımı ve ilgisiyle sürüyor.

Kurs, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında sertifikalı olarak gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında Yozgat'ta eğitim gören gençler, akademik kariyer yolunda önemli bir adım olarak görülen YÖK-DİL sınavına hazırlanıyor. Kursa katılan öğrenciler, düzenli eğitim ve çalışma programlarıyla sınavda yüksek başarı hedefliyor.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül yaptığı açıklamada, kursun gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı hedeflediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Gönülden inanıyoruz ki; ilimle, emekle ve azimle yürüyen her adım geleceğimizi daha güçlü kılacaktır. YÖK-DİL kursumuza katılan gençlerimiz büyük bir gayret ortaya koymaktadır. Hepsine başarılar diliyoruz.”

Kursa katkı sunan öğretmenlere teşekkür eden Akgül, eğitimci İfakat Peker’e özel teşekkür iletilerek, gençlerin akademik yolculuklarında değerli bir rehberlik sağlandığını söyledi.