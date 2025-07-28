Yozgat merkeze bağlı Tayyip köyünde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 5 itfaiye aracı, 1 Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve 1 greyder sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 400 dönüme yakın tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.