Yozgat'ta 37. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde yılın ahisi seçilen Ömer Osman Tekin'e kaftan giydirildi.

Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın ile yılın ahisi seçilen Ömer Osman Tekin'e kaftan giydirirken Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş ise yılın kalfası Muhammet Yasin Koç ve yılın çırağı Haşmet Efe Turgut'a plaket ve hediye takdiminde bulundu.

Program sonrası konuşan Vali Özkan, ahiliğin Türk kültüründe önemli yere sahip olduğunu söyleyerek, “Ahilik teşkilatını tam sistemli hale getiren Ahi Evran'dır. Bu kültür bizim 5 bin yıllık kültürümüzdür. Türk'ün çalışma ahlakı, disiplini, yardımlaşması ve birbirini gözetmek üzere kurulmuş bu ahlakı ve anlayışı o gündün bu güne de arkadaşlarımız yaşatıyor. Bu zamana kadar gelenek ve göreneklerimizi yaşatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.