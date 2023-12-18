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Yozgat'ta, yılbaşı öncesi yumurta fiyatlarına yapılan zam, tüketicileri etkilemeye hazırlanıyor. Sağlık için önemli bir besin kaynağı olan yumurta, artan maliyetlerle birlikte lüks bir tüketim ürünü haline gelme yolunda ilerliyor.

Yerel marketlerdeki yumurta kolileri, şu anda 105-107 lira arasında satılırken, pazar yerlerinde bu fiyat 90 lira seviyelerine düşüyor. Marketlerdeki köy yumurtasının bir tanesi 4,75 lira iken, pazar yerlerinde bu fiyat 3,6 liraya kadar düşebiliyor. Ancak, yem maliyetlerindeki artışlar ve genel enflasyon etkisiyle, yumurtaya yılbaşı öncesinde bir zam gelmesi bekleniyor.

Yumurtanın sağlık açısından sunduğu faydaların tartışılamaz olmasına rağmen, fiyat artışları nedeniyle bu önemli protein kaynağı, lüks bir tüketim ürününe dönüşüyor.

Tüketiciler, yaşanan fiyat artışlarından dolayı şikâyetçi olurken, üreticiler ise artan maliyetler karşısında zor durumda olduklarını dile getiriyorlar. Yem ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, doğrudan yumurta fiyatlarına yansıyor ve bu durum hem üreticileri hem de tüketicileri etkiliyor.