Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, “71 ilinde soğan yetişen ülkemizde bin 16 ton soğan ithal edildi” diyerek konuya tepki gösterdi.

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti iktidarları döneminde uygulanan tarım politikalarının yerli üreticiyi sıkıntıya sokarken ithal ürün getirenlere karlı bir alan yarattığını söyledi.

Gürer, Türkiye’de TÜİK verilerine göre dahi bir yıllık girdi maliyet artışının yüzde 52’ye ulaştığı bir süreçte ürün fiyatlarının düşmesinin beklenmeyeceğini belirtti.

Tarım ilacı, gübre, tohum, mazot, nakliye gibi doğrudan üretim maliyetlerinin artışı yanında işçi maliyetlerinin artmasının da sorunu katladığını söyleyen Gürer, patates ve soğan gibi çok tüketilen ürünlerde oluşan üretim sorunlarına da vurgu yaptı.

Üreticinin soğanı toplama maliyetine dahi satamaması nedeniyle tarlada kaldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlere dikkat çeken Gürer, erkenci soğanda da üreticilerin bölgesel sorunlar yaşadığını belirtti. Gürer, soğan ithalatının üreticiyi olumsuz etkilediğinin de altını çizdi.

“71 İLDE YETİŞMESİNE RAĞMEN İTHAL EDİLİYOR”

Türkiye’de 71 ilde soğan yetiştirildiğini belirten Gürer, “Ülkemizde 71 ilde soğan yetişiyor. Ama soğan üreticisi, ürettiği ürünün bir kısmını işçilik maliyetini dikkate alıp tarlada bıraktığı da oldu. Çünkü tam bu üretim sürecinde yurt dışından ithal soğan gelip marketlere veriliyor. TÜİK verilerine göre, bin 16 ton yurt dışından soğan ithal edilmiş. Bu yolla piyasa baskılanıp üretici tüccarın önüne atılıyor” dedi.

SOĞAN İTHAL EDİLEN ÜLKELER

Türkiye’nin soğan ithal ettiği ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, İran, Fransa, Hindistan ve Çin’in bulunduğunu belirten Gürer, ithalat politikaları nedeniyle yerli üreticilerin zor durumda kaldığını ve piyasanın düşük oluşması ile ürettiğinden kazanç sağlamadığını kaydetti. Gürer, “Verilere göre ülkemizde soğanla ilgili açığımız yok görülüyor. Kağıt üzerinde tüketimimize denk üretimimiz gösteriliyor. Soğan her sofrada tüketilmeye de uygun, yemeğe katılabildiği gibi salataya katılıp çiğ olarak da tüketilen faydalı da bir ürün. Yıllık 2,5 milyon tona yakın soğan yetiştiriliyor. Bu yılda soğan üreticisi sorun yaşıyor. Özellikle işçi sorunu da artmış durumda. Soğanın işçiliği, soğanı tarlada sökmesi sonucu satışının geliri ile dengeli olmayıp yeterli getiriyi sağlamayınca üretici zor duruma düştü” diye konuştu.

“PLANLAMA EKSİKLİĞİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR”

Gürer, “Soğan üretiminde, bir yıl ürün çok olduğunda fiyatlar düşmekte, bir yıl ürün az olduğunda ise fiyatlar yükselmektedir. Bu dalgalanmalar, tarımda planlamanın eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Üreticiler, bu belirsizlikler nedeniyle ekonomik olarak zorlanmakta ve sürdürülebilir bir üretim yapamamaktadır. Ülkemizde tarım sektöründe planlama eksikliği, üreticilerin karşılaştığı sorunların temel nedenlerinden biridir” açıklamasında bulundu.

“YERLİ ÜRETİCİ KORUNMALI”

Yerli üreticinin korunması gerektiğine dikkat çeken Gürer, “Soğan üreticilerinin karşılaştığı sorunlar, tarımda planlama eksikliği ve ithalat politikalardan oluşmaktadır. Bu sorunların çözümü için tarımda planlama yapılmalı, yerli üreticilerin üretici maliyetin altında kalmayacak alım politikaları yaratılıp destek sağlanmalıdır ve ithalat politikalarının yerli üretimi koruyacak şekilde düzenlenmelidir. Bu sayede üreticilerin ekonomik olarak daha güvenli bir üretim süreci geçirmeleri sağlanmış olacaktır” dedi.

“Sofraların olmazsa olmazı soğanı dahi sorunlu kılan iktidarın tarım politikalarının istikrarlı bir düzenlemeye ihtiyacı var” diyen Gürer, düşük alım politikalarının da üreticiyi ve çiftçiyi sıkıntıya soktuğunu kaydetti.