Yozgat'ın Aydıncık ilçesine özgü ve halk arasında "yer muzu" olarak bilinen coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu"nun hasadı tamamlandı. Şekli kavunu andıran, tadı ise muz ile kavun arasında bir lezzet sunan bu özel ürün, hem aroması hem de kokusuyla büyük beğeni topluyor.

BAĞRIBÜTÜN KAVUNU: YÖRESEL LEZZET

Aydıncık ilçesinde yetişen ve ismini içerisindeki çekirdeklerinin birbirine yapışık olmasından alan bağrıbütün kavunu, yıllık olarak yaklaşık 100 dönüm alanda üretiliyor. Kavunun kilosu 25-30 lira arasında değişirken, yerel pazarda rahatlıkla alıcı buluyor ve büyük şehirlere de gönderiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de talep gören bu ürün, Aydıncık'ın önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş durumda.

"BU YIL 2 TON VERİM BEKLİYORUM"

Bağrıbütün kavunu üreticisi Kadir Çevik, her yıl mart ve nisan aylarında ekime başladıklarını ve ağustos ayında hasada geçtiklerini belirtti. Çevik, "Ben 5 dönüm alanda ekim yaptım ve bu yıl yaklaşık 2 ton verim bekliyorum. Sipariş üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir’e gönderiyorum. Bağrıbütün kavunu hem lezzeti hem de görüntüsüyle dikkat çekiyor, bu yüzden halk arasında yer muzu olarak da biliniyor" dedi.

LEZZETİ MUZ TADINI ANDIRIYOR

Bir diğer üretici Adem Yılmaz ise 2 dönüm alana bağrıbütün kavunu ektiğini ve bu özel kavunun lezzetinin muz tadını anımsattığını söyledi. Yılmaz, "Bu kavunu bilenler özellikle talep ediyor. Genelde kendi tüketimimiz için ekiyoruz, artanı ise pazarda satıyoruz" diye konuştu.

YERLİ VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

Bağrıbütün kavunu, Aydıncık ilçesinin en değerli tarım ürünlerinden biri olarak öne çıkarken, coğrafi işaret tescili sayesinde hem yerel hem de ulusal pazarlarda tanınırlığını artırıyor. Hasat dönemi temmuz sonunda başlayıp ağustosun sonuna kadar devam eden bu özel kavun, hem üreticilere ekonomik bir katkı sağlıyor hem de tüketicilere farklı bir lezzet sunuyor.