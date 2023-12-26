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Tarım Kredi Market, Aralık ayının son günlerinde kırmızı et ve beyaz et ürünlerinde muazzam bir indirim başlatıyor. Kuşbaşı kıyma, antrikot, tavuk ve balık gibi birbirinden lezzetli ürünler şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Derin dondurucularınızda ve buzluklarınızda yer açın çünkü bu indirim stok yapmalık!

Tarım Kredi Market'in dev indirimi ile dolaplarınız bayram havasında olacak. Et ürünlerinde sağlanan ciddi indirimlerle bütçenizi koruyabilir, sofralarınıza lezzet katabilirsiniz.

İŞTE BAZI FIRSATLAR

Kuşbaşı Kıyma (400 gram): 103,90 TL

Antrikot (Kilogram): 139,90 TL

Bütün Piliç (Kilogram): 60,90 TL

Küçük Tavuk Fileto (Donuk): 132,90 TL

Fish Karides (Donuk): 79,90 TL

Somon Fileto (Donuk): 134,90 TL

Bu özel indirimler 25-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Yozgat'ın enfes lezzetlerini uygun fiyatlarla sofranıza taşımak için bu fırsatı kaçırmayın!

TARIM KREDİ MARKET, AYÇİÇEK YAĞI İÇİN DE İNDİRİMLİ FİYATLAR SUNUYOR!

Aralık ayı indirimlerine ek olarak, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı kampanyası da sürüyor. 5 litrelik ayçiçek yağı sadece 135 TL'ye raflarda yer alıyor. Tarım Kredi Market'in yeni yıl öncesi başlattığı bu kampanya, özellikle kırmızı et ve beyaz et ürünlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. İndirimli fiyatlarla taze ve kaliteli ürünleri satın almak için şimdi markete uğrayın!