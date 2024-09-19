Öğrenciler, okulun resim atölyesinde Yeşilçam’ın unutulmaz usta sanatçılarının önce karakalem çalışmasını yaptı.

Daha sonra öğrenciler, aralarında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Adile Naşit, Cüneyt Arkın, Münir Özkul, Türkan Şoray, Sadri Alışık ve Hülya Koçyiğit gibi Türk sinemasının hafızalara kazınmış sanatçıların portreleri tuvale yansıttı. Gelecek kuşaklara aktarılması için okulun duvarlarına asılan yağlı boya tablolardan "Yeşilçam Sokağı" adı verilen bölümler oluşturdu.

Oluşturulan Yeşilçam Sokağı ile öğrencilere ve okula gelen ziyaretçilere geçmişte birçok film ve sinemada rol alan Yeşilçam sanatçılarının unutturulmaması amaçlanıyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZ GEÇMİŞİN İZLERİNİ UNUTMUYOR”

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Aytaş Şahin, resim bölümü öğrencileri olarak proje başlattıklarını söyleyerek, “Yeşilçam Sokağı oluşturmak adına burada Yeşilçam’ın unutulmayan yüzlerini öğrencilerimize aktarmak ve yeni gelen nesle bunları ileterek geçmişten günümüze bir köprü kurmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Çok güzel bir sokak oldu. Okulumuzun bütün öğrencileri bundan istifade ediyor. Hepimizin çocukluluğunda zihnimize yer etmiş resimler var. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Adile Naşit, Cüneyt Arkın, Münir Özkul gibi sanatçılarımız var. Çocuklarımıza geçmişte Yeşilçam’ın unutulmayan yüzlerini unutturmamaya çalışıyoruz. Burada hem kendileri resmediyor hem de yaptıkları resimleri arkadaşlarına sergiliyorlar” dedi.

“ONLARI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Okulun 12. sınıf resim bölümü öğrencilerinden Beyzanur Sönmezer ise, “Yeşilçam’ın unutulmayan sanatçılarını, tekrardan canlandırmak, hatırlatmak istedik ve tablolarını yaptık. Okulumuzda Yeşilçam Sokağı oluşturduk. Tekrardan onların güzel yüzlerini, canlandırdık, onları unutmadık ve unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

“AİLEMİZ DE BİZ DE ONLARLA BÜYÜDÜK”

İrem Barış isimli öğrenci de, “Okulumuzda Yeşilçam sanatçılarını geçmişten günümüze yaşatmak için Yeşilçam Sokağı oluşturduk. Yeri geldik ağladık, yeri geldi güldük. Ailelerimiz de bizler de onlarla büyüdük. Şimdi de usta oyuncuları arkadaşlarımızla birlikte resmediyoruz ve okulumuzda kurduğumuz Yeşilçam Sokağı ile de onları unutturmayacağız” ifadelerine yer verdi.