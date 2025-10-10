Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bireylerde orman bilinci oluşturmak, orman yangınlarının etkilerine dikkat çekmek ve doğaya duyarlı davranışları teşvik etmek amacıyla hazırlanan “Yeşil Vatan” kurs programı, Yozgat Halk Eğitimi Merkezi’nde uygulanmaya başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen program kapsamında, katılımcılara suyun önemine ve sınırlı bir kaynak olduğuna dair farkındalık kazandırılması, günlük yaşamda uygulanabilir tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerle birlikte, ülke genelinde orman yangını risklerinin azaltılması, su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi