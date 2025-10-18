Yerköy Belediyesi, sonbahar dönemiyle birlikte park, bahçe ve yeşil alanlarda mevsimlik bakım çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, “Her mevsimde doğaya, çevreye ve şehrimize emek vermeye devam ediyoruz. Yerköy’ümüz daha yeşil, daha düzenli, daha yaşanabilir olsun diye çalışıyoruz” dedi.

Yerköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki park ve yeşil alanlarda mevsimsel temizlik, düzenleme ve bakım faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor.



Ekipler; Çim biçme ve yabani ot temizliği, Bitki bakım ve budama işlemleri, Yaprak toplama ve alan düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ağaçlarda budama işlemleri de kontrollü şekilde yapılıyor.

Yürütülen çalışmaların çevre estetiği ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Arslan, “Budama işlemleri kesim değil, bakım amaçlıdır. Ağaçlarımızın sağlıklı şekilde büyümeye devam etmesi, vatandaşlarımızın güvenliği ve şehir estetiği için bu çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sonbaharın doğanın dinlenmeye hazırlandığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Arslan, bu süreci yeşil alanların bir sonraki bahara daha güçlü ve sağlıklı girmesi için değerlendirdiklerini söyledi. Arslan, “Her mevsimde doğaya, çevreye ve şehrimize emek vermeye devam ediyoruz. Yerköy için yeni bir hikâye yazıyoruz” dedi.