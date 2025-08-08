Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025” ve “TR72 Sosyal Kapsayıcı ve Yeşil Geçiş Hızlandırıcı Hibe Programı” tanıtım toplantısı düzenlendi.

Sorgun TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen, ajans uzmanları ve oda üyeleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ülke kalkınma öncelikleri doğrultusunda hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanıyor.

Yozgat özelinde dört stratejik yatırım alanı belirlendi: “Paketlenmiş hazır gıda üretim tesisi. Bakliyat ürünlerinden katma değerli hazır gıda üretimi. Tarım ve bahçecilik makinelerinin aksam ve parçaları imalatı. Entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi (asgari 1000 büyükbaş kapasiteli).”

ORAN Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen, program kapsamında uygun projelere 240 milyon liraya kadar nakdi destek sağlanabileceğini bildirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, programların Sorgun ve Yozgat ekonomisi için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Arslan, şunları kaydetti: “Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizin ekonomik kalkınması için iş dünyamızla kamu desteklerini buluşturmayı önemsiyoruz. Bu iki önemli program, üyelerimiz ve yatırımcılarımız için ciddi bir fırsat niteliğindedir. Özellikle gıda sanayii, makine üretimi ve entegre hayvancılık gibi alanlarda yapılacak yatırımlar hem istihdamı artıracak hem de yerli üretimi güçlendirecektir. Ayrıca çevre dostu ve sosyal açıdan kapsayıcı projelere verilen desteklerle işletmelerimizi yeşil dönüşüme hazırlamak istiyoruz.”

Toplantıda ayrıca, TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) için geliştirilen “Sosyal Kapsayıcı ve Yeşil Geçiş Hızlandırıcı Hibe Programı” tanıtıldı. Avrupa Birliği’nin 2020 Yeşil Taksonomi Tüzüğü çerçevesinde hazırlanan programla, çevresel hedeflere katkı sağlayan projelere hibe desteği verilecek.

Toplam bütçesi 35 milyon lira olan programda, Mikro ve küçük işletmelere yüzde 50–75, Kooperatiflere ve üretici birliklerine yüzde 75–90 oranında destek sağlanacak.

Proje başına destek miktarı 600 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişirken, destek süresi en fazla 12 ay olacak.

Her iki programa başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak.

Son başvuru tarihi: 22 Ağustos 2025, saat 23.50

Başvuru taahhütnamesi teslim tarihi: 29 Ağustos 2025, saat 17.00

Toplantı, ajans uzmanlarının soruları yanıtlaması ve başvuru sürecine ilişkin teknik bilgileri paylaşmasıyla tamamlandı.