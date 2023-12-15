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1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası, günümüzde hala devam ediyor. Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sarıkaya ilçesinde, Yavuz Selim İlkokulu’nda öğrencilere ‘Yerli Üretim’ bilinci aşılanıyor.

Yavuz Selim İlkokul 3/A sınıfında düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler evlerinden getirdiği yiyeceklerle yerli ürünün önemine dikkat çekti. Kurabiyeden pastaya, meyveden kuruyemişe birçok yerli ürünün getirilerek tüketildiği etkinlikte öğrencilere ‘Yerli Malı’ bilincini aşılandı.

Yerli Malı Haftası ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenciler, yerli ürünler tüketerek ülke ekonomisine katkıda bulunulması gerektiğine dikkat çekti.

Yavuz Selim İlkokulu 3/A sınıfı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sebahattin Çakmak katılım sağladı.

Şube Müdürü Sebahattin Çakmak, yerli malının çocuklara aktarmanın önemini belirterek, “12-18 Aralık tarihleri arasını tüm yurdumuzda Yerli Malı Haftası olarak kutluyoruz. Yerli malı kullanma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırdığımız sürece gelecek bizim geleceğimiz olacaktır. Etkinlikte öğrencilerimi ve öğretmenlerimizle sohbet ettik. Düzenlenmiş olan etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.