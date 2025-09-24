Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, kış sezonuna yönelik hazırlıkların başladığını belirtti.

Başkan Çavuşoğlu, tezgahlarda lahana, kornişon, salatalık, acur, pırasa, ıspanak, havuç, turp ve şalgam gibi kışlık ürünlerin yerini aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, yerli mahsullerin özellikle Yerköy ve Hüyükköy köyünden geldiğini, ıspanak ve pırasanın bu bölgelerden pazarlara ulaştığını ifade etti.

Büyüknefes köyünden ise maydanoz, nane ve yeşil soğanın taze olarak tezgahlara geldiğini belirten Çavuşoğlu, Yozgat’ta üretimin bereketli geçtiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, pazar tezgahlarında her gün yaklaşık 2-3 ton ıspanak, 1 ton pırasa, 500 kilogram havuç ve 300 kilogram turpun satışa sunulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu ayrıca lahana, kornişon ve acur gibi ürünlerin de günlük olarak 1-1,5 ton civarında pazarlara ulaştığını kaydetti.

Sebze fiyatlarının Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerle kıyaslandığında ekonomik seviyede olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “En yüksek domates fiyatımız burada 15 lira civarında. Büyükşehirlerde 45-50 lira arasında seyrediyor. Patlıcan Yozgat’ta 15-20 lira iken diğer illerde 50-60 lira arasında satılıyor. Hem esnaf hem de vatandaşlarımız fiyatlardan memnun” dedi.

Çavuşoğlu, son 1,5-2 ay içerisinde Yozgat pazarlarında hareketlilik gözlendiğini, bu durumun hem esnaf hem de tüketiciler açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olarak, yerli ve taze ürünleri vatandaşlara kaliteli ve ekonomik şekilde ulaştırmayı sürdüreceklerini vurguladı.